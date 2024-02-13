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        Haberler BBC Dünya Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı: 'Siviller korunmak zorunda'

        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı: 'Siviller korunmak zorunda'

        ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha planlanan Refah saldırısı konusunda uyarıda bulundu ve sivillerin korunması gerektiği mesajını tekrarladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 13.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:28
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        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı: 'Siviller korunmak zorunda'
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        Biden, Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırladı Getty Images

        Biden, Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırladı

        ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu’ya bir kez daha planlanan Refah saldırısı konusunda uyarıda bulundu ve sivillerin korunması gerektiği mesajını tekrarladı.

        Biden’ın bu son çağrısı Ürdün Kralı Abdullah ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrası geldi.

        ABD Başkanı, X’ten de yayınlanan mesajında, “Oraya sığınmış bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamadan, Refah’a yönelik bir harekat yapılmamalı” dedi.

        Biden, birden fazla kere yerlerinden olan insanların şiddetten kaçtığını ve sığındıkları Refah’ta korunmaları gerektiğini söyledi.

        Kral Abdullah ise Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülen, yaralanan veya kaybolanların sayısının 100 bine yakın olduğunu söyledi.

        Abdullah, “Refah’a yönelik bir İsrail saldırısını göze alamayız” dedi.

        Netanyahu, Refah’a yönelik bir kara harekatının yapılacağını söylemiş ve ordunun plan üzerinde çalıştığını kaydetmişti.

        İsrail Başbakanı, Amerikan medyasına verdiği röportajda, sivillerin bu bölgede gidebileceği yerler olduğunu savundu.

        https://twitter.com/POTUS/status/1757262298735882281?s=20

        Sivil ölümlerini engellemek konusundaki çağrıların gözardı edildiği gerekçesiyle Biden’ın Netanyahu’ya karşı öfkeli olduğu ifade ediliyor.

        Refah’a olası kara harekatına karşı İsrail’e müttefikleri dahil tepki mesajları geliyor.

        Birlemiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, böylesi bir saldırının ‘korkutucu’ olacağını ve sivillerin ölmesinin olası olduğunu söyledi.

        Suudi Arabistan da Refah’a yapılacak bir operasyonun "ciddi sonuçlar" doğuracağı uyarısını yaptı.

        Bölgede bulunan Filistinli bir doktor, Refah’taki sivillerin korku içinde olduğunu aktarıyor.

        Refah’a Pazartesi günü yapılan hava saldırısında en az 50 kişi öldürüldü.

        Gazze’nin 7 Ekim öncesi 2.3 milyon olan nüfusunun büyük kısmı, Mısır’a komşu Refah bölgesine kaçtı.

        Hamas 7 Ekim’de Gazze’ye saldırarak yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmüş, 240 kişiyi de rehin almıştı.

        İsrail, buna yanıt olarak Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise 28 binden fazla kişiyi öldürdü, 67 bin 500 kişiyi de yaraladı.

        • Gazze'deki gözaltı videoları: İsrail ordusu BBC'nin haberi sonrası inceleme başlattı
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