Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek

ABD Başkanı Joe Biden, iktidarı döneminde ulusal güvenlik stratejisine temel oluşturacak belgeyi açıkladı. 24 sayfalık belgede Biden ulusal güvenlik meselelerinde diplomasinin ilk seçenekleri olacağını, ancak gerektiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek
BBC TÜRKÇE
- EPA

ABD Başkanı Joe Biden, iktidarı döneminde ulusal güvenlik stratejisine temel oluşturacak belgeyi açıkladı.

24 sayfalık belgede Biden ulusal güvenlik meselelerinde diplomasinin ilk seçenekleri olacağını, ancak gerektiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Belgede ayrıca demokrasinin en önemli varlık olarak görüldüğü, Afganistan gibi 'sonu gelmez' savaşlara son verileceği ve nükleer silahların yayılmasını önlemek çaba harcanacağı vurgulandı.

İran ve Kuzey Kore'ye 'azami baskı' politikası terk ediliyor

Bu çerçevede İran ve Kuzey Kore'den kaynaklanabilecek nükleer tehdide karşı, Trump yönetiminin uyguladığı "azami baskı" politikasının aksine diplomatik çözümlere odaklanılacağı ifade edildi.

Biden, "Amerika'nın Avantajlarını Yenilemek" başlıklı belgenin sunuş bölümünde "Çin ve Rusya'dan kaynaklanan zorlukların göğüslenmesinde Amerikan demokrasisinin en temel avantajları olduğunu" belirterek şöyle dedi:

"Dünyamızın geleceğini şekillendirecek tarihi ve temel bir tartışmanın ortasındayız. Yüz yüze olduğumuz zorluklar karşısında en iyi yolun otokrasi olduğunu söyleyenler var. Bir de tüm bu zorlukların göğüslenmesinde demokrasinin elzem olduğunu anlayanlar var. Bizim modelimizin tarihi bir kalıntı olmadığını, geleceğimiz için en iyi ve tek yol olduğunu kanıtlamalıyız."

'Amerika'yı tamir edeceğiz'

Raporda daha sonra şu ifadelere yer verildi:

"Küresel çapta Amerika'nın çıkarlarını ilerletirken ulusal güvenliğimiz konusunda akıllı ve ilkeli kararlar alacağız, askeri gücümüzü sorumlu bir şekilde kullanacağız ve diplomasiyi ilk seçenek haline getireceğiz. ABD, yaşamsal önemdeki ulusal çıkarlarımızı savunmak için güç kullanmakta asla tereddüt etmeyecek. Ama bu ilk değil son seçenek olmalı. Diplomasi, kalkınma ve ekonomi, Amerikan dış politikasının öncelikli araçları olacak.

- Reuters
ABD Taliban ile yapılan anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor

Raporda dikkat çeken diğer başlıca unsurlar şunlar:

Afganistan: 'ABD, binlerce insanın yaşamına ve trilyonlarca dolara mal olan sonsuz savaşlara girmeyecek. Amerika'nın Afganistan'daki en uzun savaşını sorumlu bir şekilde sona erdirmek için çalışacağız, Afganistan'ın ABD'ye terör saldırıları düzenleyecek teröristler için güvenli bir yer haline gelmesini önleyeceğiz"

'Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir': Biden'ın açıkladığı belgede Trump yönetiminin ulusal strateji belgesindeki 'Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir" cümlesine de yer veriliyor. Ancak ülkenin güçlendirilmesi için "Amerika'nın tamir edilmesi" ihtiyacına vurgu yapılıyor.

Savunma bütçesi: Raporda savunma bütçesinde "açık öncelikler belirleneceği" ifade ediliyor ve askeri gücün yapısı, kabiliyetleri ve büyüklüğünü belirleme konusunda Kongre'yle iş birliği yapılacağı vurgulanarak "yeni teknolojiler ve kabiliyetlere kaynak yaratabilmek için eski platformlar ve silah sistemlerinden uzaklaşılacağı" belirtiliyor.

Siber güvenlik: Raporda siber güvenliğin ana önceliklerden biri olacağı, ABD'nin siber uzaydaki kapasite, hazırlık durumu ve direncinin güçlendirileceği kaydediliyor.

Nükleer silahsızlanma: Belgede nükleer silahlardan kaynaklanan tehlikelerin azaltılması için ABD'nin liderlik göstereceği, Kuzey Kore ve İran'la ilişkilerde diplomasinin yol göstereceği olacağı belirtildi. ABD ve Rusya geçen ay yeni START anlaşmasını (Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması) 2026 yılına kadar uzatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid aşısı: Almanya Başbakanı Merkel, AstraZenaca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağını açıkladı
BBCAlmanya Başbakanı Merkel, AstraZenaca aşısının 65 yaş ...
Antarktika'da geçirilen iki kış: Alman fotoğrafçı 10 bin penguen ile birlikte yaşayıp, onları fotoğrafladı
BBCAntarktika'da geçirilen iki kış: Alman fotoğrafçı 10 ...
Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor
BBCCovid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların ...
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi
BBCABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik ...
Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı
BBCTayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan ...
SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi - Haberler
BBCNASA'nın uzay aracı Perseverance'tan yeni görüntüler!
Covid: İtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline geldi, tedbirler sıkılaştırılıyor
BBCİtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline ...
Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor
BBCCovid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan ...
Covid: Twitter, aşılarla ilgili yanlış bilgi yayan hesapları kalıcı olarak engelleyecek
BBCTwitter, aşılarla ilgili yanlış bilgi yayan hesapları ...
SON DAKİKA: İngiltere'de bir üniversitenin korona nedeniyle öğrencisine ücret iade etmesine karar verildi
BBCİngiltere'de bir üniversiteye pandemi nedeniyle ücret ...