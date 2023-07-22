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        Biden, donanmanın başına ilk defa bir kadın kumandan atadı

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD donanmasının başına ilk defa bir kadın amiral atadı. Böylece hem donanmanın hem de Pentagon'nun bir biriminin başına ilk defa bir kadın asker gelmiş olacak.

        Giriş: 22.07.2023 - 15:32
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        Biden, donanmanın başına ilk defa bir kadın kumandan atadı
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        ABD Başkanı Joe Biden, ABD donanmasının başına ilk defa bir kadın amiral atadı. Böylece hem donanmanın hem de Pentagon’nun bir biriminin başına ilk defa bir kadın asker gelmiş olacak.

        ABD’nin 6. Filosu’nun ve Güney Kore’deki donanma güçlerinin başında olan Lisa Franchetti’nin Biden tarafından atanmasını Senato’nun onaylanması gerekiyor.

        Ancak Cumhuriyetçi senatör Tommy Tuberville, Nisan ayından beri orduya yapılan atamaları, Pentagon’un kürtaj için daha kolaylaştırıcı bir uygulama getirmesini protesto etmek için veto ediyor.

        38 yaşındaki Franchetti, ülke tarihinde dört yıldızı temsil eden amiral rütbesine atanan ikinci kadın olmuştu.

        Yaptığı açıklamada Franchetti’yi “hem operasyon hem de politika alanında tecrübeli bir isim olarak” niteleyen Biden, atanmasının teyit edilmesinin ardından Franchetti’nin tekrar tarihe geçeceğini söyledi.

        Şimdiki donanma liderinin görevinin sona ermesinin ardından Franchetti bu görevi sonbaharda üstelenecek.

        Ancak Senato tarafından atanması onaylanana kadar bu görevi vekaleten yürütecek.

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