AA

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

ABD Senatosu, ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy tarafından, BAE'ye F-35 dahil 23 milyar doları aşkın 4 paket silah satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı sunulan iki karar tasarısını 20 Aralık 2020'de oylamaya sunmuş, her iki tasarıda yapılan oylamada gerekli çoğunluğa ulaşılamamış ve silah satışını engelleyen bu tasarılar reddedilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son günü olan 20 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzalamıştı.

Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edilmişti.