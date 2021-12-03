Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek bütçeyi imzalayacak 0:00 / 0:00

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Biden, bugün açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam rakamları konusunda Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, dün hükümetin kapanmasını önlemek adına geçici bütçeyi onayladıkları için teşekkür eden Biden, "Bugün ilerleyen saatlerde gelecek birkaç ay için hükümetin işleyişini fonlayan yasa tasarısını imzalayacağım." diye konuştu.

Ekonomi konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Biden, "Ancak ilerleme kaydettiğimizi bilmek yetmez. Bu ilerlemeyi, maaşlarınızda ve yemek masanızda, hayatınızın içinde görmeniz ve hissetmeniz gerekli. Biz de bunun için çalışıyoruz." dedi.

Biden, ülkede artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için ulusal petrol rezervlerini açtığını ve bazı ülkelerin de benzeri adımlar attığına işaret ederek, "Dünya çapında başlatılan bu çaba bir gecede yüksek akaryakıt fiyatları sorununu çözmez. Ancak geçen aydan bu yana toplamda yüzde 10'luk bir düşüş oldu. Bu düşüş gelecek haftalarda daha da artacak." ifadesini kullandı.

"TORUNUMDAN SOĞUK ALGINLIĞI KAPTIM"

Öte yandan, Biden'ın konuşması esnasında kısık sesi ve sürekli öksürmesi gazetecilerin dikkatini çekti.

Fox News muhabirinin "Sayın Başkan, iyi misiniz?" sorusuna Biden, "Her gün Kovid-19 testi yaptırıyorum. Benimle oynamayı çok seven 1,5 yaşındaki torunumdan soğuk algınlığı kaptım." yanıtını verdi.

Biden, omicron varyantı nedeniyle iç hatlar uçuşlarında da yolculara Kovid-19 testi getirmeyi düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, "Şu anda aldığımız önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

RUSYA'YA GÖZDAĞI

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.