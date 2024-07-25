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        Haberler Dünya Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi | Dış Haberler

        Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

        ABD Kongresi'nde dün yaptığı konuşma epey tartışma yaratan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Filistin destekçileriyse Netanyahu'yu protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:55
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        ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti.

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        ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

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        Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

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        Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

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        Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

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        "Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

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        İsrail bayrağı ile protestocuların arasına giren bir kişi gerginlik çıkmasına neden oldu. Polis ekipleri olaya müdahale etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Netanyahu
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