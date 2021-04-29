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Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce Kongre'de konuşan Biden "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını verdi.

Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Tarihte ilk kez ABD Başkanı'nın arkasında iki kadın hükümet yetkilisi oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce Kongre'de konuşan Biden "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını verdi.

Biden'ın Kongre hitabı sırasında öne çıkan tarihi görüntü, ABD tarihinde ilk kez Biden'ın arkasında iki üst düzey kadın hükümet yetkilisinin oturması oldu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başladı.

Pandemiye karşı mücadele

Hitabının olağanüstü koşullarda gerçekleştiğini belirten Biden, ülkede Covid-19 salgınına karşı devam eden mücadeleyi hatırlattı, "İlk 100 günde 100 milyon aşı dozu yapmayı vadetmiştim, bu sürede 220 milyon aşı yaptık" dedi. Biden, 16 yaşından büyük tüm yetişkinlerin aşı olma hakkına sahip olduğunu da anımsattı.

Göreve geldiğinde yetişkinlerin yalnızca yüzde 1'inin aşılanmış olduğunu söyleyen Biden, görevdeki 100 günün ardından bu oranın yüzde 70'e dayandığını kaydetti.

'Beyaz üstünlükçü terörizm'

"İlk 100 günde toplumun demokrasiye olan inancını yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik" diyen Biden, George Floyd'un öldürülmesine ve polis reformuna da değindi.

Biden "İstihbarat servisimizin tespitini yoksaymayacağız: Bugün ülkeye yönelen en ölümcül terör tehdidi beyaz üstünlükçü terörizmden geliyor" ifadelerini kullandı.

- Getty Images
Biden, görevdeki 99. gününde Kongre ortak oturumuna hitap etti.

George Floyd'un öldürülmesini hatırlatan Biden, "Adaletsizliğin Siyah Amerika'nın boynuna bastırdığı dizini hepimiz gördük. Ceza ve adalet sistemindeki sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Bunu George Floyd'un ölümünün ilk yıl dönümüne kadar başaralım" dedi.

George Floyd, 25 Mayıs 2020'de beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü.

Çin ve Rusya'yla ilişkiler

Biden, Çin ve Rusya'yla yürütecekleri ilişkiler hakkında da Kongre'ye bilgi verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile telefon görüşmesine değinen Biden, şunları söyledi:

"Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz. Şi'ye pek çok dünya liderine söylediğim gibi, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki taahhüdümüzden geri adım atmayacağımızı söyledim.

"NATO ile Avrupa'da yaptığımız gibi, Hint-Pasifik bölgesinde de güçlü askeri varlığımızı koruyacağımızı anlattım. Niyetimizin bir çatışma başlatmak değil, bir çatışmayı önlemek olduğunu bildirdim."

- Getty Images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogunu da aktaran Biden, "Putin'e gerilimi yükseltmeyi istemediğimizi ama eylemlerinin sonuçları olacağını çok açık belirttim" dedi.

ABD Başkanı Biden, ülkesinin Afganistan'dan asker çekme kararını da hatırlatarak, "11 Eylül saldırıları olduğunda henüz doğmamış olan askerlerimiz orada. 20 yılın ardından askerlerimizi artık eve getirme zamanı" dedi.

Biden, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmuştu.

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