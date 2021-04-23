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HaberlerDünyaBiden ilk yurt dışı programı ortaya çıktı! İngiltere ve Belçika... - Haberler
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Biden ilk yurt dışı ziyaretini haziranda İngiltere ve Belçika'ya yapacak

ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretini haziran ayında İngiltere ve Belçika'ya gerçekleştirecek.

Biden ilk yurt dışı programı ortaya çıktı! İngiltere ve Belçika... - Haberler
Biden ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere ve Belçika'ya yapacak
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AA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yazılı açıklamasında, 20 Ocak 2021'de göreve başlayan Biden'ın ilk yurt dışı ziyareti kapsamında 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenecek G7 Liderler zirvesine katılacağını belirtti.

Psaki, "Biden burada, çok taraflılığa bağlılığına, kamu sağlığı konusunda ABD'nin politika önceliklerine, ekonomik iyileşmeye, iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı taahhütlerine değinecek. Ayrıca, önemli demokrasiler arasındaki dayanışma ve ortak değerlere de temas edecek." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın İngiltere ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil G7 liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Biden'ın İngiltere'nin ardından 14 Haziran'daki NATO zirvesi için Brüksel'e geçeceğini belirten Psaki, "Biden, ABD'nin NATO'ya, transatlantik güvenliğe ve ortak savunma faaliyetlerine taahhüdünü bir kez daha teyit edecek." bilgisini paylaştı.

Psaki, Biden'ın Brüksel'de ABD-AB zirvesine de katılacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesaplarından, haziran ayında Brüksel'de AB-ABD Zirvesi yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın, Von der Leyen ve Michel'le yapacağı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim, ticaret, çok taraflılık ve jeopolitik sınamalar ele alınacak.

Zirvede AB ve ABD arasında ilişkileri yeniden canlandırılmaya çalışılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini, toplantıda Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konuların görüşüleceğini açıklamıştı.

AB-ABD Zirvesi'nin de NATO toplantısının yapılacağı tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

AB LİDERLERİ MAYIS AYINDA BULUŞACAK

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim ve Rusya konularını görüşmek üzere 25 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

AB ülkelerinin liderleri en son 25 Mart'ta video konferans yönetimi ile bir araya gelmiş, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da yavaş ilerleyen dağıtımı, Türkiye ile ilişkiler, Rusya ve ekonomi gibi başlıkları görüşmüştü.

Söz konusu zirveye ABD Başkanı Biden da video konferansla bağlanarak konuşma yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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