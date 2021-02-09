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ABD Başkanı Joe Biden'ın asgari ücreti 2025'e kadar saatlik 15 dolar artırma planı 2025'te istihdamın 1.4 milyon azalmasına ve bütçe açığının gelecek 10 yıl içerisinde 54 milyar dolar artmasına neden olabilir.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) dün yaptığı açıklamada, Biden'ın asgari ücreti artırma planının değerlendirmesine göre bu plan 2025'te 900,000 ABD'linin yoksulluktan kurtulmasını da sağlayabilecek. CBO, bu teklifle beraber 2021-2031 döneminde plandan etkilenen kişilerin ücretlerinde toplam 333 milyar dolarlık artış olabileceğini belirtirken bunun şirketler için de işgücü maliyetinde artış anlamına geldiğini ifade etti.