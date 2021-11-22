Biden'ın Fed Başkanı adayı Powell

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Biden'ın Fed Başkanı adayı Powell

Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Biden tarafından yeniden başkanlığa aday gösterildi. Powell'ın şubat ayında görev süresi dolacaktı. Biden'ın Bağımsız bir liderlik için Powell'ı yeniden aday göstermesinin ardından dolar endeksi son 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Biden'ın Fed Başkanı adayı Powell
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Şubat 2022'de dört yıllık görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ı yeniden aday göstereceğini açıkladı. Başkan Yardımcılığı için ise Fed güvernörleri arasındaki tek Demokrat olan Lael Brianard ismi belirlendi. İki isim aralık ayında Senato'nun onayına sunulacak. Biden, "İstikrarlı, bağımsız bir liderlik için Powell'ı seçtim" dedi.

Pandemi öncesi sıkılaşmaya yönelik para politikası uygulayan ve önceki Başkan Trump'ın hedefinde olan Jerome Powell yönetimindeki Fed, pandemi ile birlikte faizleri sıfıra çekerek iş gücü piyasasının canlanması ve ekonomik aktivitenin artmasına yönelik genişlemeci bir politikaya dönmüştü.

Ancak Fed bilançosunun 8 trilyon doları aşması, pandemi destekleriyle ekonominin ısınması ve enflasyonun yükselmesiyle Fed, aralık ayından itibaren varlık alımlarını azaltacağını açıklamıştı. Piyasalar 2022 sonunda da yeniden faiz artırımlarına başlanmasını bekliyor.

Biden'ın Powell'ı yeniden aday göstermesiyle dolar endeksi eylül 202'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 96.5 seviyesine geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta, Şişecam ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlattı
İŞ-YAŞAM 'Dünyanın iki büyük devinin stratejik işbirliği'
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması
İŞ-YAŞAM Fırıncılardan 'ekmek zammı' açıklaması
İhracatçı 30 bin alıcıyla fuarda buluşacak
İŞ-YAŞAM İhracatçı 30 bin alıcıyla fuarda buluşacak
Ayakkabı ihracatı 10 ayda 850 milyon doları aştı
İŞ-YAŞAM İhracatı 10 ayda 850 milyon doları aştı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 7,93 arttı
İŞ-YAŞAM Yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış
İstihdam endeksi yükseldi
İŞ-YAŞAM İstihdam endeksi yükseldi
SON DAKİKA! Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAM Tüketici güveninde tarihi dip
Doğu Akdeniz Türkiye'nin turunçgil ihracatına önemli katkı sunuyor
İŞ-YAŞAM Turunçgil ihracatı 419 milyon dolara ulaştı
Eğribel Tüneli'nde sona yaklaşıldı
İŞ-YAŞAM Tünelde sona yaklaşıldı
Leather&Fur Fuarı, deri sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak
İŞ-YAŞAM Deride hedef 215 milyon dolar ihracat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.