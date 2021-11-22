Biden'ın Fed Başkanı adayı Powell

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Şubat 2022'de dört yıllık görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ı yeniden aday göstereceğini açıkladı. Başkan Yardımcılığı için ise Fed güvernörleri arasındaki tek Demokrat olan Lael Brianard ismi belirlendi. İki isim aralık ayında Senato'nun onayına sunulacak. Biden, "İstikrarlı, bağımsız bir liderlik için Powell'ı seçtim" dedi.

Pandemi öncesi sıkılaşmaya yönelik para politikası uygulayan ve önceki Başkan Trump'ın hedefinde olan Jerome Powell yönetimindeki Fed, pandemi ile birlikte faizleri sıfıra çekerek iş gücü piyasasının canlanması ve ekonomik aktivitenin artmasına yönelik genişlemeci bir politikaya dönmüştü.

Ancak Fed bilançosunun 8 trilyon doları aşması, pandemi destekleriyle ekonominin ısınması ve enflasyonun yükselmesiyle Fed, aralık ayından itibaren varlık alımlarını azaltacağını açıklamıştı. Piyasalar 2022 sonunda da yeniden faiz artırımlarına başlanmasını bekliyor.

Biden'ın Powell'ı yeniden aday göstermesiyle dolar endeksi eylül 202'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 96.5 seviyesine geldi.