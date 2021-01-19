Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaBM GİBİ! Son dakika: Biden'ın kabinesinde dikkat çeken isimler
ABONE OL

Biden'ın kabinesinde göze çarpan ilkler: Tarihin en geniş ırk ve kültürel çeşitliliğe sahip!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevi devralmak için 20 Ocak'ta yemin etmeye hazırlanırken, yeni kabinesi tarihin ırk ve kültürel olarak en geniş çeşitliliğe sahip kabinesi olarak değerlendirildi. Senato tarafından onaylanacak kabinede dikkat çeken bir başka detay ise, Biden'ın yeni kabinesinde kadın isimlere ağırlık vermiş olması.

BM GİBİ! Son dakika: Biden'ın kabinesinde dikkat çeken isimler
DHA / HABERTURK.COM

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak göreve başlamak için yarın yemin etmeye hazırlanan Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yeni kabinesi, tarihin ırk ve kültürel olarak en geniş 'çeşitliliğe' sahip kabinesi olarak nitelendirildi.

Kabine ve kabine seviyesindeki görevlerin yüzde 50'si beyaz olmayan siyasetçiler tarafından yürütülecek. Biden kabinesi, ABD tarihine geçecek birçok ilki de içerisinde barındırıyor. Biden'ın kabinesinde kadın isimlere ağırlık vermiş olması da dikkat çekiyor.

Antony Blinken

Biden'ın daha önceden açıkladığı kabine üyeleri sırasıyla ABD Senatosu tarafından onaylanacak.

İlk aşamada, Savunma Bakanlığı için Lloyd Austin, Hazine Bakanlığı için Janet Yellen, İç Güvenlik Bakanlığı için Alejandro Mayorkas ve Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken için onay oturumları düzenlenecek.

Lloyd Austin

Biden'ın kabinesinde, 8 yıllık Obama döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğu isimlerin yoğunluğu göze çarpıyor.

Janet Yellen

ABD TARİHİNDE REKOR ORAN

Biden'ın yeni kabinesi, Trump döneminin aksine ırk ve kültürel çeşitlilik olarak daha fazla siyasetçi barındırıyor.

Alejandro Mayorkas

Trump'ın sadece yüzde 16'sının beyaz olmayanlardan oluşan ve çoğunluğu erkek olan mevcut kabinesinin aksine yeni kabinenin yüzde 50'si beyaz olmayan siyasetçilerden oluşacak. Bu oran, ABD tarihinde rekor niteliği taşıyor.

Bir önceki rekor, beyaz olmayan kabine üyelerinin oranının yüzde 42 olduğu eski Başkan Obama yönetimine aitti. Kabinede en çok dikkat çeken kişi; ABD tarihinin ilk siyah, Güney Asyalı ve ilk kadın başkan yardımcısı seçilen ismi Kamala Harris.

Kamala Harris

KABİNENİN YÜZDE 19'U SİYAH, YÜZDE 15'İ LATİNLERDEN OLUŞACAK

ABD nüfusunun iki önemli grubu Siyahiler ve Latinler, kabinede önemli bir temsil gücüne sahip olacak. Kabinede en kritik görevlerin başında gelen Pentagon'a tarihte ilk kez bir siyah general liderlik edecek.

Seçilmiş Başkan Biden, Obama yönetiminde beraber çalıştığı ekip arkadaşı Lloyd Austin'i Pentagon'un başına seçti. Austin, Afganistan Savaşı'nda aldığı etkin rolle tanınıyor.

Biden kabinesinde, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak yer alacak Linda-Thomas Greenfield ile birlikte toplamda beş siyah siyasetçi görev alacak.

ABD'nin en büyük azınlık topluluğu olan Latin kökenli siyasetçiler de Biden kabinesinde üçü bakanlık seviyesinde olmak üzere dört kişiyle temsil edilecek. Koronavirüs pandemisinin en yoğun yaşandığı ülke ABD'nin yeni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Latin kökenli Xavier Becerra olacak.

AMERİKAN YERLİLERİ İÇİN TARİHİ ATAMA

Seçilmiş Başkan Biden, İçişleri Bakanlığı için Amerikan yerlisi Deb Haaland'ı seçti. Tarihte ilk kez bir Amerika yerlisi, kabinede görev alacak.

2019 yılından beri Temsilciler Meclisi üyesi olan Haaland, senato onayının ardından kabinedeki ilk Amerikan yerlisi olmasının yanı sıra, ilk Amerikan yerlisi bakan olarak da tarihe geçecek.

GERGİN ATMOSFERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimleri sonrasında seçimleri kaybeden Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımaması ve 6 Ocak'ta Temsilciler Meclisi binasının Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Seçilmiş Başkan Biden, gergin bir atmosferde göreve başlıyor.

Trump'ın geleneksel devir-teslim törenine katılmayacağını açıklamasının ardından başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye yükseltildi. Trump'ın görevdeki Başkan Yardımcısı Mike Pence ise devir teslim törenine katılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'ın bazı ülkeler için kaldırdığı seyahat yasağını Biden sürdürecek
DÜNYATrump'ın kaldırdığı seyahat yasağını Biden devam ...
Macron'un bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi
DÜNYAMacron'dan bakanlarına açıklama yasağı!
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı
DÜNYATemsilciler Meclisi'nden İtalyan başbakana güvenoyu!
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilmek üzere alınacak
DÜNYAKanada'da organ bağışına zorunluluk
ABD'nin terör listesine alacağını duyurduğu Husiler kararı protesto etti
DÜNYAHusiler'den ABD'ye protesto!
Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "riskli ülkeler" listesinden çıkardı
DÜNYARomanya Türkiye’yi bu listeden çıkardı
Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak
DÜNYAVenezuela bir hafta karantinaya gidiyor
Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti
DÜNYAKamala Harris, California Senatörlüğünden istifa ...
ABD’de Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı
DÜNYAABD’de silahlı gruplar toplanıyor!
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Kovid-19 aşısının tedarikindeki eşitsizliğe tepki
DÜNYADSÖ: Dünya feci bir ahlaksızlığın eşiğinde!