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Biden'dan Rus kameramana ilginç sözler: Kasların beni korkutuyor! - En son haberler

Biden'ın Rus kameramanla sohbeti gündem oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Rus kameraman Yuri Sholmov'a kaslarından endişelendiğini söyledi ve şakayla karışık kameramanın kendisiyle 'aynı tarafta' olmasını umduğunu söyledi.

Channel One Russia'da kamera operatörü olan Sholmov, Biden ve Batılı liderleri görüntülemek için Salı günü Endonezya'da düzenlenen G20 zirvesinde bulunuyordu.

Biden etkinlik sırasında yanından geçerken Sholmov'u işaret ederek, "Bu arada bu adamın kasları beni korkutuyor. Başım kadar büyük. Umarım aynı taraftayızdır" dedi.

Sholmov'un Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise Biden gülerek, "Kim olduğu umurumda değil. Gerçek kasları var. Onlara silah diyoruz" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.