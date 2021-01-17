Biden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası silahlı gösterilere karşı alarmda

6 Ocak'ta olaylara sahne olan Kongre Binası ve etrafında Ulusal Muhafızlar görevlendirildi.

ABD'de 50 eyalet ve başkent Washington, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günkü yemin töreni öncesi bu haftasonu yapılabilecek olası silahlı eylemlere karşı alarma geçti.

Geçen hafta beş kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların tekrarını önlemek için Washington'a binlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.

FBI, Trump destekçilerinin 50 eyalet başkentinde olası silahlı yürüyüşler yapabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada Biden da, Trump'ın başlıca politikalarını geriye çevirmek için planlarını açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden Beyaz Saray'a adım atar atmaz, selefinin yönetimiyle kopuşa işaret eden bir dizi başkanlık emri imzalayacak. Buna göre Biden;

ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek

Çoğunluğu Müslüman ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıracak

Federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek

Biden da selefi Trump gibi Kongre'yi aradan çıkartmak için başkanlık emirlerini kullanabilecek olsa da, geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi ve göç reformu yasasının Kongre üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Washington'da, 6 Ocak'taki olaylara sahne olan Kongre binasından birkaç kilometre uzaklıktaki çok sayıda cadde beton bariyerler ve metal çitlerle kapatıldı.

Yemin törenlerinde genelde binlerce kişinin bulunduğu bölge, başkanı korumakla görevli Gizli Servis'in isteğiyle kapatıldı.

Biden ekibi ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle halktan yemin töreni için Washington'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Trump yanlısı ve aşırı sağcı toplulukların internet üzerinden Pazar günü silahlı gösteri çağrısında bulunmalarından sonra, gerilim yükseldi.

Kongre binası etrafına engeller konuldu.

Sıkı güvenlik önlemleri, Donald Trump'ın iki kez azledilen ikinci ABD Başkanı olduğu haftayı izliyor. Trump şimdi "isyana teşvik" suçlamasıyla Senato'da yargılanacak.

Kongre binasına saldırıyla ilgili olarak şu ana dek onlarca tutuklama yapıldı.

Bu arada, Maryland, New Mexico ve Utah Valileri, yasama binalarında olası gösterilere karşı acil durum ilan etti.

California, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington ve Wisconsin Ulusal Muhafızları görevlendirirken, Teksas eyalet meclisi Cumartesi gününden Çarşamba günkü yemin törenine dek kapatıldı.