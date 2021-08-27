Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı

AA

Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok sivil de yaşamını yitirmiştir." dedi.

- Tahliye edilen kişi sayısı 100 bini aştı

Biden, gün boyunca Savunma Bakanlığı ile Washington, Afganistan ve Katar'daki kumandanlarla yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Hayatını kaybeden askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil Havalimanı'na saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

- "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz"

Afganistan'daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen Biden, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz. Bilmenizi isterim ki bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, Afganistan'dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.