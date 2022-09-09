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Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın yeni sahibi III. Charles tarafından 1 hafta içerisinde Kraliçe'nin defin töreninin gerçekleştirileceği belirtilirken, ABD Başkanı Biden törene katılacağını açıkladı.

Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı
Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün vefat eden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık'ın yeni kralı III. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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