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Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün vefat eden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık'ın yeni kralı III. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.