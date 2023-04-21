Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

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AA

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti. Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı.

Mesajında, "Eşim Jill ve ben, sizler mübarek ramazan ayını bitirip Ramazan Bayramı'nı kutlarken, ülkedeki ve dünyadaki tüm Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullanan Biden, Müslümanların fitre ibadeti aracılığıyla ihtiyacı olanlara yiyecek ve sadaka vererek gösterdikleri cömertlikten etkilendiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre Biden, Ramazan Bayramı'nın, dünyanın dört bir yanındaki çatışmalar, yoksulluk, açlık ve hastalıklara katlanan ve evlerinden edilen Müslüman toplulukların da hatırlandığı, özveri, hayırseverlik ve tefekküre adanmış mübarek bir ayın tamamlanmasına işaret ettiğini belirtti.

"Bu bayramda nimetlerimiz için şükrederken, barışı inşa etmek ve tüm insanların hakları ve onuru için mücadele etmek gibi zamansız bir işe kendimizi yeniden adayalım." diyen Biden, yönetiminin, İslamofobi dahil her türlü nefret suçlarıyla mücadele etmeye kararlı olduğunu aktardı.

Biden, bu kapsamda her bir Amerikalıyı daha kapsayıcı bir ulus inşa etmeye teşvik etmek için üst düzey hükümet yetkilileriyle kurumlar arası bir çalışma kurulu kurduğunu aktardı.

Ülkenin dört bir yanında sanatçı, öğretmen, itfaiyeci, akademisyen, sporcu, gazeteci, komedyen, asker ve daha birçok alanda Amerika'ya katkı sunan Müslümanları onurlandırmak için Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Biden, "Jill ve ben size ve sevdiklerinize mutlu ve mübarek bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun." dilekleriyle mesajını bitirdi.