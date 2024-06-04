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        Haberler Dünya Biden, "Netanyahu kendi siyasi geleceği için savaşı uzatıyor" yorumunu değerlendirdi | Dış Haberler

        Biden, "Netanyahu kendi siyasi geleceği için savaşı uzatıyor" yorumunu değerlendirdi

        ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediği sorusuna "Orası net değil" cevabını veren Biden, İsrail'in kırmızı çizgiyi geçip geçmediği sorusuna ise, "Şimdi bunu yazmanın zamanı değil" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:50
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        Biden'dan İsrail'le ilgili 'gri' mesajlar
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        ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi.

        Biden, Time dergisine verdiği röportajda, Orta Doğu ve Gazze'deki son durumu değerlendirirken, kendi yönetimi perspektifinden ABD-İsrail ilişkilerini de yorumladı.

        İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediği ile ilgili soruya, "Orası net değil." yanıtını veren Biden, bu konuda İsrail tarafının bazı soruşturmalar yürüttüğünü ve kendilerinin de sürekli bu konularda bilgi aldığını aktardı.

        Biden, İsrail ordusunun Refah'ta "kırmızı çizgiyi" geçip geçmediği yönündeki soruya da "Şimdi size bunu söylersem siz de yazacaksınız, şu anda bunu yazma zamanı değil." diye karşılık verdi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "savaşı kendi siyasi geleceği" için uzattığı yönünde uluslararası kamuoyunda güçlü bir düşünce olduğu belirtilerek bu konudaki yorumu sorulan Biden, "Bu konuda yorum yapmayayım ancak insanların bu sonuca ulaşması için tüm nedenler bulunuyor." dedi.

        7 Ekim'den önce Netanyahu ile ilgili olarak İsrail'de yargı süreçlerinin olduğunu ve bu tartışmaların şu anda yapılmadığını kaydeden Biden, bu iç çekişmelerin İsrail siyasetine fayda getirmediğini belirtti.

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        #israil
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