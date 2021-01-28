Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesinde Rusya'nın seçimlere müdahalesini gündeme getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesinde Rusya'nın seçimlere müdahalesini gündeme getirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Moskova'nın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili uyardığı belirtildi.

Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesinde Rusya'nın seçimlere müdahalesini gündeme getirdi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Moskova'nın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili uyardığı belirtildi.

Açıklamaya göre iki liderin görüşmesinde, Rusya'daki muhalif gösteriler ile ABD-Rusya arasındaki nükleer silah anlaşmasının uzatılması da ele alındı.

Rusya'dan yapılan açıklamada da Putin'in yeni ABD Başkanı'nı tebrik ettiği bildirildi.

Her iki taraf da iletişimde kalma ve ileriye dönük hareket etme konusunda mutabık kaldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Putin'e karşı yeterince güçlü duramamakla eleştiriliyordu. Amerikan istihbaratı yetkilileri de Moskova'nın ABD'ye yönelik bazı siber saldırılarda parmağı olduğunu söylüyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da Rusya'ya karşı zayıf kalmakla eleştirilmişti. Bu eleştirilerin gerekçeleri olarak da Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, Ukrayna'nın doğusunu işgaline ve Suriye'ye müdahalesine ABD'nin yeterince sert yanıt vermemesi gösteriliyordu.

Beyaz Saray ve Kremlin telefon görüşmesiyle ilgili ne dedi?

ABD'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ABD Başkanı Biden, Rusya'nın bize veya müttefiklerimize zarar verecek her türlü eylemine karşı ABD'nin ulusal çıkarlarını savunmak için katı bir duruş sergileyeceğini açıkça ifade etti."

Beyaz Saray ayrıca, iki liderin SolarWinds siber saldırılarını, Afganistan'da Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Moskova'nın militanlara para teklifinde bulunduğu iddialarını ve Aleksey Navalni'nin zehirlenmesini de konuştuklarını duyurdu.

Kremlin açıklamasında ise, Beyaz Saray'ın iki ülke arasında gerilime neden olan bu konuların gündeme gelmesiyle ilgili herhangi bir ifade yer almadı.

Rus yetkililer, Putin'in 'Rusya ile ABD ilişkilerinde normalleşmenin her iki ülkenin çıkarına olduğunu' söylediğini aktardı.

Kremlin, "Genel olarak Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme profesyonel ve samimiydi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?
BBCTrump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden ...
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi BAE ve Suudi Arabistan'la yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurdu
BBCABD Başkanı Joe Biden yönetimi BAE ve Suudi ...
Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi
BBCElon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay ...
Avrupa'da yüz yıllarca kullanılıp unutulan sayı sistemi
BBCAvrupa'da yüz yıllarca kullanılıp unutulan sayı ...
BM: 2013'te 200'den fazla göçmenin Akdeniz'de ölmesinin sorumlusu İtalya
BBCBM: 2013'te 200'den fazla göçmenin Akdeniz'de ...
İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 ölümlerinin 100 bini aşması sonrası hedefte: 'Vahim hatalar yaptı'
BBCİngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 ölümlerinin 100 ...
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı
BBCHindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden ...
Covid aşısı: ABD'de aşıları soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar cezasına çarptırılabilir
BBCCovid aşısı: ABD'de aşıları soğuk hava deposundan ...
Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?
BBCCovid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs ...
BM anketi: 50 ülkede nüfusun üçte ikisi iklim değişikliğini acil sorun olarak görüyor
BBCBM anketi: 50 ülkede nüfusun üçte ikisi iklim ...