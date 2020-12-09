Biden, Savunma Bakanlığına emekli Orgeneral Lloyd Austin'i getirecek

AA

Biden, Atlantic dergisinde, Savunma Bakanlığı görevine neden Austin'i seçtiğini açıklayan bir makale kaleme aldı.

ABD'nin şu an karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında "deneyimli" bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, Austin'in Irak'taki "150 bin Amerikan askerinin savaş alanından eve getirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını" ifade etti.

Austin'in devlet adamı olarak onurlu bir şekilde ABD'yi temsil ettiğini aktaran Biden, "Bugün Lloyd Austin'den ABD için bir kez daha bir görev üstlenmesini ve bu sefer ABD Savunma Bakanı olmasını istiyorum. Austin'in olağanüstü bir iş çıkaracağını biliyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Austin'in ABD ordusunda 40 yıldan fazla görev yaptığını belirtti.

- Austin, Senato'da onaylanırsa Savunma Bakanlığına getirilecek ilk siyahi olacak

Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor ve Senato'da onaylanması durumunda Savunma Bakanlığı görevine gelecek ilk siyahi isim olacak.

Görüş olarak daha apolitik bir çizgisi bulunan Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı.

ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği de iddia ediliyor.