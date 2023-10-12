ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzattı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumlar nedeniyle Başkan Biden’ın ülkenin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ulusal acil durumu uzatma kararı aldığı bildirildi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye düzenlediği askeri harekatların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiği, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddia edilen açıklamada, Biden’ın 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı aldığı ifade edildi.