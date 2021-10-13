Biden, tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için limanlar ve özel şirketlerin 7/24 çalışacağını duyur

Biden'dan tedarik sıkıntısı çözümü için kritik hamle 0:00 / 0:00

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Biden, ülkenin önde gelen birçok sektör lideriyle yaptığı çevrim içi görüşmenin ardından Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle mobilyadan, ayakkabıya birçok sektörde sevkiyatta sorun yaşandığının farkında olduğunu belirten Biden, bu sıkıntıların giderilmesi için tedarik zincirinin neredeyse tamamını elinde bulunduran şirketlerin belirli adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ülkenin en büyük limanlarından Los Angeles ve Long Beach limanlarının artık 7 gün 24 saat çalışacağını kaydeden Biden, "Ülkenin deniz yoluyla sevkiyat kapasitesinin yüzde 40'ını oluşturan bu iki limanın 7/24 çalışması büyük bir oyun değiştirici olacak." yorumunda bulundu.

Biden ayrıca kargo devleri FedEx ve UPS ile perakende devleri Walmart, Target, Samsung ve Home Depot'un da 7/24 çalışma usulüne geçmeye hazırlandığını aktardı.