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Biden, Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu oldu. 78 yaşındaki seçilmiş Başkan, "Bir numaralı önceliğim, tıpkı şu an benim olduğum gibi insanların bir an önce aşı olması. Perşembe günü koronavirüsle mücadele ekibimle bir toplantı yapacağız ve yeni stratejiyi belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'deki günlük koronavirüs verilerine işaret eden Biden, geçen haftaki Kongre baskını sırasında Cumhuriyetçi senatörlerin güvenlik için tecrite alınmaları sırasında maske takmayı reddetmelerinin, kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi.

"BU POLİTİK MESELE DEĞİL KAMU GÜVENLİĞİ MESELESİ"

Daha sonra gazetecilerin soruları yanıtlayan Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınındaki sorumluluğuna vurgu yaparak ''Trump'ın yaptıkları sorumsuzca. Bunun politik bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Bu bir kamu güvenliği meselesi'' ifadelerini kullandı.

Biden, ABD Kongresi'ne baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, ''Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum'' cevabını verdi.

"TRUMP'IN GÖREVDE KALMAMASI GEREK"

Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Trump'ın ABD Kongresine baskındaki rolü sorulan Biden, ''Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta. Bazı senatörlerle azil süreci hakkında görüştüm'' ifadesini kullandı.