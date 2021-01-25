Biden ve Macron'dan ilk görüşme: Gündemde NATO da vardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Biden ve Macron'dan ilk görüşme: Gündemde NATO da vardı

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

Biden ve Macron'dan ilk görüşme: Gündemde NATO da vardı
AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Joe Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.

İki liderin, iklim değişikliği, Kovid-19, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OHAL! Son dakika: Korona kontrolden çıktı, hastalar sokaklara taştı
DÜNYAOHAL ilan edilen Japonya'da korkutan tablo!
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak - Haberler
DÜNYABAE İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak
İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerden Kovid-19 tedbirlerine isyan: 13 polis yaralı
DÜNYAUltra-Ortodoks Yahudilerden korona isyanı: 13 polis ...
Brezilya'da uçak kazası: Başkan ve 4 futbolcu öldü
DÜNYABrezilya'da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYAMeksika Devlet Başkanı Kovid-19'a yakalandı
ABD'de New York Times yazarı, İran ajanı olmakla suçlandı
DÜNYANew York Times yazarına İran ajanı suçlaması
Portekiz Savunma Bakanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYAPortekiz Savunma Bakanının testi pozitif çıktı
Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı
DÜNYAHollanda'da tansiyon yükseldi: 30 gözaltı
Trump'ın Senato'daki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
DÜNYAABD'de Trump alarmı! 5 bin Ulusal Muhafız'a görev ...
KITLIK! Son dakika: Fransızlar stoklara başladı! Açlık çanları çalıyor
DÜNYAYüzde 200 arttı! Gıda stoklamaya başladılar