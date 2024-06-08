Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Biden ve Macron'dan, İsrail'in çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü esir operasyonuna destek mesajı | Dış Haberler

        Biden ve Macron'dan, İsrail'in çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü esir operasyonuna destek mesajı

        Elysee Sarayı'ndaki görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 210 Filistinlinin öldürüldüğü İsrail operasyonunda 4 İsrailli esirin kurtarılmasından memnun olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in esir operasyonuna destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurduğu ancak 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin; İsrailli esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Biden ve Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

        İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki farklı noktalara düzenlediği ve 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 4 İsrailli esiri kurtarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Macron ve Biden, 4 İsrailli esirin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Gazze'deki duruma ilişkin konuşan Macron, "9 ay çatışmanın ardından, Refah'taki durum ve aynı şekilde insani kayıp sayısı kabul edilemez." dedi.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişi için "tüm noktaları açmamasını" eleştiren Macron, daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için acil ateşkes çağrısı yaptı.

        Gazze'deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Macron, "İsrail ordusu tarafından 4 İsrailli rehinenin kurtarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

        Macron ayrıca savaşın bölgeye yayılmasını engellemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tüm rolünü üstlenebilmesi gerektiğini ifade etti.

        Öte yandan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarla, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlar attığı ve nükleer programıyla bölgede gerilimi artırdığı değerlendirmesini yaparak, Fransa ve ABD'nin bu durumun önüne geçmek için gerekli baskıyı uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

        Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ABD ile ortak bakış açıları olduğunu, uluslararası hukuka saygı duyulmasını ve halkların kendi kaderini tayin edebilmesini istediklerini belirtti.

        ABD'nin Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Biden'a teşekkür eden Macron, "Bu savaşta Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı söz konusu." dedi.

        REKLAM

        Biden ise Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Fransız-Amerikan tarihi tecrübesine şahitlik ettiği anları "etkileyici" olarak niteledi.

        Biden, "sıcak karşılamalarından" dolayı Macron'a ve Fransız halkına teşekkür etti.

        4 İsrailli esirin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Biden, tüm esirlerin salıverilmesi için ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ve bütün Avrupa için bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak, Rusya'ya karşı "Ukrayna'nın, müttefiklerin ve Fransa'nın yanındayız." dedi.

        Biden, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi mesajı verdi.

        İkili, basın açıklamasının ardından Fransız-Amerikan İş Konseyi'ne katılmak üzere Amerikan Ticaret Odası'na geçti.

        Biden'ın Fransa’ya 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan ziyareti, yurt dışına yaptığı en uzun ziyaret olma niteliği taşıyor.

        Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Fransa'da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Biden için bugün Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Anıtı'nın önünde askeri karşılama töreni yapılmıştı.

        REKLAM

        Törene Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler’in yanı sıra eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de katılmıştı.

        4 ESİRİN KURTARILMASI

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

        Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı