Biden ve Trudeau yerel kıyafetle katıldı 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Biden, G20 öncesi geçtiğimiz günlerde Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve BM Genel Sekreteri Guterres etkinlik için geleneksel bir Kamboçya giysisi tercih etti.

Görsel: Associated Press

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da dahil olmak üzere diğer katılımcılar da geleneğe katıldı. Birçok lider de farklı renklerde geleneksel gömlekler tercih etti.

Öte yandan Biden burada da gaflarını sürdürdü. Biden, ev sahibi Kamboçya'ya yanlışlıka Kolombiya dedi ve Asya gezisinin ilk gafını yaptı. Biden konuşmasında sözlerine "Kolombiya başbakanına ASEAN Başkanı olarak liderliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diyerek başladı ve hatasını düzeltmeden devam etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.