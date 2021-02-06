Biden yönetimi Husileri terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

AA

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.

Öte yandan Yemen hükümeti, Husileri Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan görüşmelere hükümet tarafını temsilen katılan heyetin üyelerinden Macid Fedail, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hükümet olarak her iki tarafın tüm esirlerinin serbest bırakılmasını istediklerini ve bu bağlamda aşamalı tahliyeyi kabul ettiklerini belirten Fedail, "İki ay boyunca Husilerden esir takası görüşmelerinin düzenlenmesini istedik ama sürekli reddedildik. ABD'nin Husileri terör listesine alma kararı, görüşme talebimizi kabul etmelerine büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Fedail, yeni ABD yönetiminin söz konusu kararın gözden geçirileceğini açıklamasından sonra ise Husi heyetinin Ürdün'deki tavrının değiştiğini ve görüşmelerin başarısız olması için her yola başvurduklarını kaydetti.