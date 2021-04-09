Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılına yönelik bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda yüzde 16'lık artış öngörüyor.

Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu
AA

Beyaz Saray, ABD Kongresi'ne sunulan 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılı bütçe önergesini yayımladı.

Buna göre, Biden'ın ilk bütçe önerisi, sağlık ve eğitim gibi sosyal programlara yönelik harcamalarda önemli bir artışı hedefliyor.

Savunma dışı harcamalara ayrılan kaynağın bu dönemde bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 16 artışla 769 milyar dolar olması planlanıyor.

Savunma harcamalarına yönelik kaynağın ise yüzde 1,7 artarak 753 milyar dolar olması öngörülüyor. Bu tutarın 715 milyar dolarının Savunma Bakanlığı (Pentagon) için ayrılması, 38 milyar dolarlık kısmıyla ise diğer bakanlıklar bünyesindeki savunma harcamalarının finanse edilmesi öngörülüyor.

- Eğitime yönelik finansman artıyor

Biden yönetiminin 2022 mali bütçesinin tutarında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 8,4'lük artış olduğu hesaplanıyor.

ABD'de 2022 mali yılında Eğitim Bakanlığının bütçesinde yüzde 40,8'lik artışa gidilerek 102,8 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Bu dönemde Ticaret Bakanlığına ayrılan bütçenin bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 27,7, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı bütçesinin yüzde 23,1, İçişleri Bakanlığının bütçesinin yüzde 16,3 ve Tarım Bakanlığının bütçesinin yüzde 16 artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının bütçesinde yüzde 15,1, Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin yüzde 14,3, Çalışma Bakanlığının bütçesinde yüzde 14, Dışişleri Bakanlığının bütçesinde yüzde 11,9, Hazine Bakanlığının bütçesinde yüzde 10,6, Enerji Bakanlığının bütçesinde yüzde 10,2 ve Gazi İşleri Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 8,2'lik artışa gidilmesi planlanıyor.

Savunma ve güvenliğe ayrılan finansmanda sınırlı artış

Trump döneminin aksine Biden yönetiminin bütçesinde savunma ve güvenliğe ayrılan finansmanda sınırlı bir artış öngörülüyor.

Savunma Bakanlığına ayrılan bütçenin 2022 mali yılında sadece yüzde 1,6 artması dikkati çekiyor. İç Güvenlik Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış planlanıyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımların finansmanında 14 milyar doların üzerinde artış öngörülen bütçede, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ayrılan kaynakta yüzde 21,3 artış bekleniyor.

ABD Ulusal Bilim Vakfının bütçesinin ise 2022 mali yılında yüzde 19,8 artırılması hedefleniyor.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir rol oynayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) 8,7 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Söz konusu bütçe taslağının yasalaşması halinde, savunma dışı harcamalara daha fazla kaynak ayrılması bakımından ülkede bütçeye ilişkin tarihsel eğilimin değişebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar'ın BM Büyükelçisinden, BMGK'ye ülkesinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı
DÜNYAMyanmar'ın BM Büyükelçisinden, BMGK'ye ülkesinde ...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü - Haberler
DÜNYAMilli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla ...
Myanmar cuntası kendilerine karşı protestoların azaldığını söyledi!
DÜNYAMyanmar ordusundan açıklama
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'nin Karadeniz'e göndereceği savaş gemileri hakkında açıklama! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'nin savaş gemilerine ilişkin açıklama
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor
DÜNYARusya, Ukrayna krizinin büyümesinden endişeli!
Zoom'dan Rus devlet şirketlerine hizmetlerinin kullanımının yasaklanmasına yönelik açıklama - Haberler
DÜNYAZoom'dan Rusya açıklaması
Başbakan Erna Solberg’in doğum günü kutlamasının sonu cezayla bitti.
DÜNYANorveç Başbakanı Erna Solberg’e ceza
İngiltere yasta! SON DAKİKA: Prens Philip yaşamını yitirdi
DÜNYAPrens Philip yaşamını yitirdi
KARADENİZ'DE SULAR ISINIYOR! Son dakika: ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor!
DÜNYAABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor!