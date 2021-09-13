Biden yönetimi, Meksika sınırında ailelerinden ayırılan çocuklar için çalışmalarını hızlandırıyor

AA

2017-2021 döneminde ABD başkanlığı yapan Trump'ın "sıfır tolerans" politikası nedeniyle Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocuklar ülke kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Biden yönetimi döneminde kurulan Aile Birleşimi Görev Gücü Direktörü Michele Brane, bugün düzenlediği basın toplantısında, "sıfır tolerans" politikası kapsamında ailelerinden koparılan çocukların yeniden aileleri ile kavuşmasının kendileri için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Brane, çocukların daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlamanın da önemli olduğunu belirterek, çocukların ailelerinin en az 3 yıllığına ABD'ye getirileceğini ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Birçoğu pasaport sahibi olmayan ailelerin ABD'ye gelebilmesi için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile de çalışacaklarını belirten Brane, görev gücünün bugüne kadar 50 aileyi birleştirdiğini ancak 1000 ila 2 bin arasında çocuklarına kavuşmayı bekleyen aile olduğunu vurguladı.

Brane, program kapsamında, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve birçok Orta Amerika yerel dilinde hizmet veren bir internet sayfası açarak, çocuklarından ayırılan ailelerinin doğrudan ABD hükümetiyle iletişime geçmelerine olanak tanıyacaklarını da sözlerine ekledi.