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Biden yönetiminden ABD'ye doğru yola çıkan binlerce göçmene 'şimdi gelme' mesajı

ABD'de Demokrat Partili Seçilmiş Başkan Joe Biden yönetiminin ABD'ye sığınma umuduyla yola çıkan binlerce göçmene "Şimdi gelme" mesajı verdiği bildirildi.

Biden yönetiminden ABD'ye doğru yola çıkan binlerce göçmene 'şimdi gelme' mesajı
AA

Biden'ın yakın çalışma ekibinden üst düzey bir yetkili, dün, yeni dönemdeki göçmen politikalarına ilişkin ABD kanalı NBC News'e konuştu.

Yetkili, Biden dönemindeki göçmen politikalarıyla ilgili "Sınırdaki durum bir gecede değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin duruma yaklaşımının ne olacağına ilişkin bilgi vermeyen yetkili, Biden yönetiminin ilk haftalarında ABD'ye sığınma talebinde bulunmayı ümit edenlerin bunun hemen gerçekleşmeyeceğini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Yetkili, binlerce göçmenin ABD sınır kapılarına doğru yola çıkmasıyla ilgili, "Yolda yardım var ancak şimdi yolculuğu yapma zamanı değil." dedi.

Göçmen karşıtlığı politikalarıyla bilinen Başkan Donald Trump'ın koltuğu Biden'e devretmeye hazırlandığı günlerde Orta Amerikalı göçmenler, Biden'ın katı göç politikalarına son verme sözü nedeniyle yönetim değişikliğini sınırı geçmek için eşsiz bir fırsat olarak görüyor.

Ülke basınındaki habere göre, çoğunluğu Honduras'tan yaklaşık 11 bin göçmen ABD sınırlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor.

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