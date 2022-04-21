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Haberler Dünya Biden, Yunanistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak
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Biden, 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Biden, Yunanistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak
Biden, Yunanistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak
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AA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden 16 Mayıs 2022'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu ziyaretin "Yunanistan'ın bağımsızlığının 201. yıl dönümü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin vurgulanması için iyi bir fırsat" olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin atılacak adımları ele alacağını aktardı.

Psaki, iklim değişikliği ve enerji güvenliği dahil küresel konulardaki yakın iş birliğinin de ele alınacağını belirterek, "Liderler, NATO aracılığıyla küresel güvenliğin artırılması çabalarımız ve bölgede barış ve refahın sağlanmasına yönelik ortak hedeflerimizi görüşecek." bilgisini paylaştı.

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