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Biden’ın yemin töreni öncesi Washington diken üstünde

ABD Kongre binasına yönelik saldırının ardından 46'ncı başkan Joe Biden'ın yemin törenine az bir süre kala başkent Washington DC'de yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Biden’ın yemin töreni öncesi Washington diken üstünde
BBC TÜRKÇE
- EPA

ABD Kongre binasına yönelik saldırının ardından 46'ncı başkan Joe Biden'ın yemin törenine az bir süre kala başkent Washington DC'de yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta Seçici Kurul oylarını tescil ederek seçim sonucunu kesinleştirmek için düzenlenen ortak Kongre oturumu sırasında binayı basmıştı.

Olaylarda beş kişi yaşamını yitirmiş, Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılmıştı.

ABD'li güvenlik yetkilileri, Biden'ın Çarşamba günkü yemin töreni sırasında da benzer bir saldırının düzenlenmesinden endişe ediyor.

Aralarında beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, aşırı sağcı, silahlı ve radikal bazı grupların da bulunduğu Trump destekçileri, seçimlere usulsüzlük bulaştığına inanıyor.

Ancak bugüne kadar yapılan soruşturmalarda usulsüzlük iddialarını destekleyecek hiçbir bulguya ulaşılamadığı gibi, Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili farklı eyaletlerde ve Yüksek Mahkeme'de açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlandı.

- Reuters
Yemin töreninin yapılacağı alan

Başkent Washington'da hangi önlemler alındı?

Kongre binasına yönelik saldırıdan sonra başkent Washington'da çok ciddi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Kongre binasının etrafında bulunan National Mall parkı ve civarındaki yollar kapatıldı. Beyaz Saray'ın etrafına barikatlar yerleştirildi.

Pazartesi günü yapılması planlanan yemin töreni provası ise güvenlik kaygılarından dolayı ertelendi.

Radikal grupların eylem çağrısından dolayı ABD'nin 50 eyaletinin tamamının başkentlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI),eyalet başkentlerinde silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

Güvenliği sağlamak için 25 binden fazla Ulusal Muhafız konuşlandırıldı. FBI, Washington'daki yemin töreninin güvenliğinde görev alacak askerleri güvenlik taramasından geçirdi.

- Reuters
Törenin yapılacağı alana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her bir kişi için bayrak dikildi

Çarşamba günü neler olması planlanıyor?

Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Kongre binasının önünde, National Mall'a doğru kurulan özel platformda yemin ederek resmen görevlerine başlayacak.

Biden'ın yerel saatle öğlen (TSİ 20.00) yemin etmesi planlanıyor. Harris'in yemininin ise Biden'dan hemen önce olması öngörülüyor.

Geleneksel olarak başkanların yemin törenlerine yaklaşık 100 bin civarında kişi davet ediliyor.

Ancak bu yıl gerek koronavirüs salgını gerekse de güvenlik kaygıları nedeniyle halktan davet edilecek kişi sayısı da ciddi şekilde sınırlandırıldı.

Biden yemin ederek resmen başkan olmasının hemen ardından başkanlık dönemine dair önceliklerini açıklayacağı bir konuşma yapacak.

Törende ayrıca şiir, dua ve bayrağa sadakat yemininin okunması da öngörülüyor.

Ülkenin milli marşı ünlü şarkısı Lady Gaga tarafından seslendirilecek. Ayrıca bir başka ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de mini bir konser verecek.

Trump, geleneklerin aksine Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Ancak yaşayan diğer tüm eski başkanların törende hazır bulunması bekleniyor.

First Lady Melania Trump, Pazartesi akşamı Twitter hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımladı.

Normal şartlar altında, yemin töreni öncesinde yeni başkanın eskisini Beyaz Saray'da ziyaret etmesi ve kısa bir görüşme yapması geleneği mevcut. Bu görüşme sırasında da eski First Lady'nin yenisine Beyaz Turu yaptırması öngörülüyordu.

Ancak bu kez, Trump, Biden ile görüşmeyeceğini ve sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılacağını açıklaması bu geleneğin de bozulacağı anlamına geliyor.

Çarşamba akşamı için de sunuculuğunu Oscar Ödüllü oyuncu Tom Hanks'in yapacağı ve birçok kanalardan canlı yayınlanacak bir program hazırlandı. Bu programa Justin Timberlake ve Bon Jovi gibi isimlerin de katılması bekleniyor.

- BBC

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