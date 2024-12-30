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        Haberler Kültür-Sanat BİFO'da yeni yıl müzikle başlıyor

        BİFO'da yeni yıl müzikle başlıyor

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen'la Samuel Barber'in ses ve orkestra için yazdığı Knoxville: 1915 Yılı Yazı yapıtı ile 9 Ocak akşamı yeni yıl konseriyle izleyici karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:16
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        BİFO'da yeni yıl müzikle başlıyor
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        Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konseri için 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

        BİFO bu konserde etkileyici bir solisti, dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i konuk ediyor.

        Marlis Petersen
        Marlis Petersen

        Petersen, Samuel Barber’in ses ve orkestra için yazdığı Knoxville: 1915 Yılı Yazı yapıtını seslendirecek.

        Bu rengârenk programda ayrıca Gershwin’in Strike Up the Band ve Küba Uvertürleri ile Bernstein’ın ünlü Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar yapıtları yer alıyor.

        Heyecanla beklenen bu konserin söyleşisini ise saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye’de Aydın Büke ve Ali Pınar yürütecek.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Eş zamanlı olarak radyo Borusan Klasik’ten yayınlanacak konser dinleyicileri müzikle dopdolu geçecek bu yeni yılı kutlamaya davet ediyor.

        YENİ YIL KONSERİ

        9 Ocak 2025 Perşembe, 20.00

        Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

        CARLO TENAN şef

        MARLIS PETERSEN soprano

        GERSHWIN Strike up the Band Uvertürü

        BARBER Knoxville: 1915 Yazı, op.24, 1947 versiyonu, ses ve orkestra için

        GERSHWIN Küba Uvertürü

        BERNSTEIN Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar

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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
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