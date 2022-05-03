Sezon konserle kapanıyor 0:00 / 0:00

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12 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, en sevilen operalardan en beğenilen aryaların seslendirirken yıldız sanatçılara da eşlik edecek.

Soprano Ekaterina Siurina, Paris’te Palais Garnier’deki Titus’un Merhameti temsilinde Servilia, Covent Garden ve Metropolitan’da Gilda ve Susanna rolleriyle harikalar yaratmış; mezzosoprano Elena Maximova, La Scala ve Avrupa’nın pek çok büyük sahnesinde Carmen, Metropolitan’da ise Yevgeni Onegin’in Olga’sı olarak izleyenleri büyülemişti.

Çıkışını Salzburg Festivali’nde yaparak dünyanın en büyük sahnelerine açılan ve üstün yeteneğiyle takdir toplayan tenor Peter Sonn ve son olarak Papageno, Onegin ve Mercutio rollerinde ayakta alkışlanan bariton Bogdan Baciu ile birlikte BİFO, unutulmayacak bir konsere ve geceye imza atacak.