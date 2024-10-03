BİFO sezonu bir başyapıtla açıyor

25. yaşını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonunun açılışını 10 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konserle yapıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir başyapıtla sezonu açıyor. Müzikseverleri, soprano Hélène Walter ile BİFO’nun, Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini yorumladıkları bir açılış konseri bekliyor.

Carlo Tenan

Zengin bir repertuvarla açılıyor

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BİFO, sezonun ilk konserinde ayrıca Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Orkestra için Süit’ini ve romantik dönem Alman müziğinin önemli isimlerinden Felix Mendelssohn’un “İtalyan” başlıklı 4. Senfoni’sini de seslendirecek.