Önal, boş zamanlarını değerlendirmek için seramik yapmaya başladı.
Ünlü oyuncu atölyede çalışırken kucağına aldığı sevimli köpeğiyle verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden, "Bugün torna daha da güzeldi" notuyla paylaştı.
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