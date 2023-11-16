Bihter galasında Hande Ataizi fırtınalar estirdi! Ünlü oyuncunun tarzının bedeli dudak uçuklattı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden sonra Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Hande Ataizi, filmin galasındaki tarzıyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin kombininin bedeli ise dudak uçuklattı!
Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi filmin galasına damga vurdu. Ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı.
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Ebru Özkan, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin galada tercih ettiği kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
16 Kasım günü Amazon Prime platformunda yayınlanan Bihter filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın kombini eleştiri yağmuruna tutulurken, Hande Ataizi'nin kombinine övgüler yağdı.
Hande Ataizi'nin gala için tercih ettiği kombininin fiyatının 3220 Euro yani 100 bin TL olduğu öğrenildi.
İşte Hande Ataizi'nin gala kombini...