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        Haberler Spor Futbol BIIK Shymkent: 0 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        BIIK Shymkent: 0 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur Final maçında BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:28
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        Galatasaray farklı turladı!
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        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur Final maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile Achille Hammerel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 5-0 kazanan Sarı Kırmızılılar, adını 2. tura yazdırdı.

        Teknik Direktör Metin Ülgen mücadeleye; Gamze Yaman, Ecem Cümert, Eda Karataş, Jazmin Nichole, Benan Altıntaş, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Kristina Bakarandze, Hapsatou Malado Diallo, Arzu Karabulut, Andrea Staskova 11'i ile başladı.

        Sarı-kırmızılılar 8. dakikada Malado Diallo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Diallo ile gelişen atakta Staskova farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Sarı-kırmızılılar oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürürken, maçın 66. dakikasında Ebru'nun pasında Diallo kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı. İkinci yarıda Staskova'nın yerine dahil olan Catalina Usme, 70. dakikada serbest vuruştan topu filelere göndererek skoru 4-0'a taşıdı. 90+4. dakikada hızlı gelişen atakta Diallo, Arzu'dan aldığı pasla meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı ve hat-trick yapmayı başardı.

        Sahadan 5-0 galip ayrılan Galatasaray Petrol Ofisi, adını bir üst tura yazdırdı.

        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi pazartesi günü yapılacak. Galatasaray, çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turda rakibini elemesi halinde grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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