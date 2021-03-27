BİK Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete temsilcileri 2 Mayıs'ta belirlenecek

O ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

AA

BİK'ten yapılan açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsil edecek 3 üyenin belirlenmesi için yapılacak seçime ilişkin usul ve esaslar duyuruldu.

Kurumun 31. Dönem Genel Kurulu'nda Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 üyenin tespiti için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde seçim çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, seçimin 2 Mayıs'ta Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Genel Müdürlük tarafından 5 Nisan'a kadar muhatap gazetelere davetiye gönderileceği, temsilci seçilmek isteyenlerin de 12 Nisan'a kadar dilekçeyle adaylık başvurusu yapması gerektiği anlatılarak, seçimin Kovid-19 salgını dikkate alınarak çoğunluk aranmaksızın bir oturumda yapılacağı aktarıldı.