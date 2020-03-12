BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yerel medyanın, tirajın çok çok ötesinde etkisi var"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel medyanın, tirajın çok ötesinde etkisi olduğunu belirterek, "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz." dedi.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran:
AA

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yerel medyanın, tirajın çok çok ötesinde etkisi var"

- "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz" - "Dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Bunu mevcut gazetelerimiz de artık orada eleman bulundurarak güncellemeleri, hiç olmazsa 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik ve özel haber üretmeleri, kendilerini bu işe adapte etmeleri gerekiyor"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel medyanın, tirajın çok ötesinde etkisi olduğunu belirterek, "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz." dedi.

Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'yi de 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesinde değerlendireceklerini söyledi.

Kentte kendilerinden resmi ilan alan 4 gazete bulunduğunu dile getiren Duran, "Öncelikle gazetelerimiz biraz 'BİK'in standartları bizi yorabilir' diye düşünebilirler. Ama sonrasında gelirlerinin artacağı konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıp kaçak konusunda ve bizim birtakım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerinin de artacağını ümit ediyoruz. Kendi gelecekleri açısından da bir standarda oturtmuş olacaklar. İnşallah hayırlısıyla Kırıkkale ve sonrasında diğer illerle beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

Duran, dijitale geçilmesinin ardından yazılı basında çok ciddi tiraj kayıpları olduğuna dikkati çekerek, artık insanların telefonlarından gazete veya haberleri okuduğunu vurguladı.

Yazılı basını ayakta tutmaya çalıştıklarını aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Hatta geçen Adalet Bakanımız da açıklamada bulundu. İcra basın ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Bu konuda bizim temaslarımız oldu, Adalet Bakanımız son noktayı koydu ve TBMM'ye getirmedi. Bu, gazeteler için büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Yerel medya, tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olan medya. Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz. Yerel gazetelerin, demokrasinin işlemesinde de çok büyük katkısı var, özellikle yerel demokrasilerin. Biz gazetelerimize sahip çıkacağız, ayakta kalmalarını istiyoruz. Tabii onların dijitale dönüşle ciddi adımlar atmaları gerekiyor. Bu konuda eğitim çalışmalarımız da var."

- "Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor"

Duran, bir gazetecinin, internet sitelerine resmi ilan verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz resmi ilan alan gazetelerin internet siteleri de aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası henüz çıkmadı. Onların henüz gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor ve biz de onu bekliyoruz. Bu çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden neler yapabiliriz, onları birlikte istişare edeceğiz. Dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Bunu mevcut gazetelerimiz de artık orada eleman bulundurarak güncellemeleri, hiç olmazsa 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik ve özel haber üretmeleri, kendilerini bu işe adapte etmeleri gerekiyor. Çünkü bu artık dünyanın kaçınılmazı. Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız."

Vali Sezer de Kırıkkale'de 13 gazetenin ekonomik sıkıntıdan dolayı 4 gazetede birleştiğini, dolayısıyla basın hizmetini zorlukla yerine getirdiklerini ifade etti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze törenine katıldı
AJANS HABERLERİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze ...
3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AJANS HABERLERİ3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
AJANS HABERLERİŞanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı
AJANS HABERLERİBüyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla ...
Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
AJANS HABERLERİKayınpederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
Bombardımanda yaralanan Suriyeli Muhammed Türkiye'de ailesine kavuştu!-haberler
AJANS HABERLERİBombardımanda yaralanan Suriyeli Muhammed ailesine ...
Eşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla zorlu yaşam mücadelesi-haberler
AJANS HABERLERİEşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla ...
Kadın jandarma astsubaylar depremzede hemcinslerini yalnız bırakmadı-haberler
AJANS HABERLERİKadın astsubaylar depremzede hemcinslerini yalnız ...
Avcılara "sezon sona erdi" uyarısı
AJANS HABERLERİAvcılara "sezon sona erdi" uyarısı
Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı - Haberler
AJANS HABERLERİSakarya'daki koronavirüs testi negatif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X