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BİK'ten basın kuruluşlarına Kovid-19 desteği verilecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, basın kuruluşları için koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

BİK'ten basın kuruluşlarına Kovid-19 desteği verilecek
AA

Yeni Koronavirüs Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esaslarıyla süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve vecibelere ilişkin esas ve usullerin 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'a göre BİK Genel Kurulunca kabul edilerek, 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlendiği aktarıldı.

Salgın sebebiyle gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış ve kadro sayısı bakımından olumsuz etkilenmemesinin ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmelerinin mümkün görülmediği belirtilen kararda, resmi ilan ve reklam yayınlarıyla alakalı süreli yayınların, salgından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Buna göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2. maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, aranan fiili satış adedine ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve yönetmelikteki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler ile yalnız reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlar, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için yönetmeliğin 27. maddesinin birinci fıkrasının (b),(ç),(d) ve (ğ) bentleri kapsamında yayına ara verenlerin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ereceğine ilişkin düzenlemeden muaf tutulacak.

Bu kararlar, 30 Nisan'a kadar uygulanacak, bu tarihten sonra 6 ay süreyle uzatılabilecek.

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