Bilal Erdoğan "12. GİV Girişimcilik Ödülleri" programında konuştu

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2025 ve 12. GİV Girişimcilik Ödülleri, Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

AA'da yer alan habere göre programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, girişimciler, yatırımcılar, üniversiteler, kamu temsilcileri ve ekosistem paydaşları katıldı.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, girişimcilerin bulunduğu stantları gezerek projeleri incelediğini, projelerin problemlere çözüm üretmek ve verimliliği artırmak, atığı azaltmak üzerine yapıldığını belirtti.

Programın başında izletilen kısa filme değinen Erdoğan, "Videoda da, 'Her iş günü 1 milyar dolar ihracat neredeyse oraya geleceğiz.' demişiz. Oraları kırdık geçtik. Şu anda 275 milyar dolara geldik. Türkiye ekonomisinin büyümesini konuştuğumuz zaman bir şey görüyoruz. Türkiye'de 75 yılda kişi başına milli gelir aşağı yukarı 6-7 kat büyümüş. Son 23 yılda da 6-7 kat büyümüş. Yani son 23 yıldır yüzde 5,4 büyümüşüz." diye konuştu.

Bu büyümenin dünyada ve Türkiye'de yaşanan birçok olumsuz duruma rağmen sağlandığını vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarına işaret ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini, bu kadar hızlı büyüyemediğimiz, ekonominin katlanarak gitmediği zamanlarda anlayacağız. Ne zamanlar yaşamışız, ne kadar hızlı büyümüşüz, ne kadar hızlı gelişmişiz." ifadelerini kullandı.

"DEVLET GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GEREKSİNİMİ OLAN HER ŞEYİ TAMAMLAMIŞ"

Erdoğan, girişimcilik ekosisteminin, ülkede güçlü bir altyapı olmadığı takdirde mümkün olmadığını, Türkiye'nin bu alanda hiçbir eksiği olmayan bir ülke olduğunu ve her köyde elektrik, su, internet ve yol gibi fiziki altyapıların tamamladığını söyledi.

Ülkedeki fiziki altyapının tamamlanmasının ardından insana da yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

REKLAM

"İnsanımıza nasıl yatırım yapmışız? Eğitim, sağlık. Bugün Türkiye sağlık sistemi itibarıyla bu milli gelir düzeyinde dünyada en mükemmel sağlık hizmetini veren ülkedir. Türkiye'de devlet, Cumhurbaşkanımızın özel hassasiyeti sayesinde bunu başarmıştır. Yoksa 30 yıl önce hastaneden hastasını alamayan, alınamayan bir Türkiye vardı. Değil üç gün, üç ay, üç yıl sonrasına randevu alınamayan Türkiye vardı. Bugün gerçekten artık sağlık turizminin önemli destinasyonlarından biri olmaya uğraşan bir Türkiye söz konusu. Milyarlarca doları sadece dışarıdan ameliyat, fizik tedavi, veyahut da estetik, diş ameliyatları, diş bakımı için kazanan bir ülke durumuna geliyoruz."