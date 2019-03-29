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AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Bilal Erdoğan ve çok sayıda vatandaş Fatih Sultan Caddesi ve Kasımpaşa arasında yapılan bayrak yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında 300 metrelik bir Türk Bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından taşındı.
"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN YENİ UFUKLARA YELKEN AÇTIĞI BİR DÖNEM YAŞAYACAĞIZ"
Haydar Ali Yıldız´a çok güvendiğini dile getiren Bilal Erdoğan, "Haydar Ali Başkanımızla uzun yıllardır Okçular Vakfı´nda zaten beraberiz ve çok güzel şeyler yapacağından şüphemiz yok. Bütün komşularımıza, vatandaşlarımıza, bütün İstanbullu hemşerilerimize bu seçimde doğru olanı yapmalarını ve ülkemiz üzerinde gözleri olanlara değil, kalbi ülkemizle beraber çarpanları sevindirecek şekilde sandığa gitmelerini diliyorum. Ama muhakkak sandığa gitmeli yani Pazar günü benim vatandaşım evinde oturmayacak. Ülkemiz için bir demokrasi bayramı olacak. 1 Nisan itibari ile 4 buçuk yıl yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyumlu bir şekilde çalıştığı, gönül belediyeciliğinin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönem yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
"BAYRAKLA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞÜMÜZ SANDIKTA AK PARTİNİN ZAFERİYLE NİHAYETLENECEK"
Seçim sürecinde tüm vatandaşların gönlünü kazanmaya çalıştıklarını söyleyen Haydar Ali Yıldız ise, "Bayrağımız için yürüyeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız tarafından bize 29 Aralık´tan bugüne kadar verilen Beyoğlu´nu yönetme emanetini bütün hemşehrilerimizle, her mahallede, her sokakta, her caddede paylaştık. Bütün hemşehrilerimize istişare ettik. Gönüllerini kazanmaya çalıştık. Bugün yine tüm hemşehrilerimizle beraber, bu çalışmalarımızı taçlandıracak bir bayrak yürüyüşü yapacağız. Bu bayrakla başlayan yürüyüşümüz sandıkta AK Partinin zaferiyle nihayetlenecek" şeklinde konuştu.
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