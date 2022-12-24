Bilal Kılıç kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Bilal Kılıç kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

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Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Bilal Kılıç oldu. Programın takipçileri için Bilal Kılıç'ın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Bilal Kılıç kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

LİDER TÜRKİYE YARIŞMACISI BİLAL KILIÇ KİMDİR?

Bilal Kılıç aslen Gaziantepli ancak İstanbul’da yaşıyor. Babası emekli polis memuru, annesi ev hanımı ve üç kardeşin en büyüğü.

28 yaşındaki Kılıç, medeni durumu bekar ancak evlilikle sonuçlandırmak istediği sekiz yıllık bir ilişkisi var.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.sınıf öğrencisi, hukuk fakültesinde 7. yılı. Yarı zamanlı çalışarak geçimini kendi sağlıyor.

İleride kendini memleketinin belediye başkanı olarak görmek istiyor.