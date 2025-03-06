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        Haberler Spor Basketbol Bilbao Basket: 84 - TOFAŞ: 72 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bilbao Basket: 84 - TOFAŞ: 72 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 01:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 01:19
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        FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol ekibi Bilbao Basket'e 84-72 yenildi.

        Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde TOFAŞ'a 26-14 üstünlük kuran ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-35 önde gitti.

        Üçüncü çeyrek sonunda farkı 15 sayıya (65-50) yükselten Bilbao Basket, mücadeleden de 84-72 galip ayrıldı.

        Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 10 isabetle oynayan TOFAŞ'ta Bankston 14, Reed 12 sayı kaydetti.

        Yarı finale çıkan takım, 12 Mart Çarşamba günü Bursa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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