"Almanya'yı terk ediyorlar" iddiasına BioNTech'ten açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Almanya'yı terk ediyorlar" iddiasına BioNTech'ten açıklama

Alman Bild gazetesinin "merkezi Mainz'de bulunan biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'yı terk edeceği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi

AA

BioNTech Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Jasmina Alatovic, Bild gazetesinin haberinin doğru olmadığını belirtti.

AA'nın haberine göre, Alatovic, "(Haberin) Düzeltilmesini istedik. İngiltere'de ek yerler planladığımız doğrudur. Bunun BioNTech'in Almanya veya dünya çapındaki konumları üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Bild gazetesinde "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla dün yer alan haberde, Covid-19 aşısını ilk geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldığı iddia edilmişti.

İNGİLTERE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ANLAŞTI

Haberde, BioNTech'in üretim ve AR-GE projelerini Almanya Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Eskiden "Made in Germany"nin bir kalite işareti olduğu, şimdi durumun değiştiği ve pek çok Alman şirketinin fabrikalarını ve AR-GE projelerini yurt dışına taşıdığı belirtilen haberde, Alman hükümeti de eleştirildi.

Öte yandan, BioNTech, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir AR-GE merkezi kurulmasına yönelik İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAN STOKUNDA KRİTİK NOKTA | Kızılay'da kan stokları ciddi oranda azaldı - Güncel haberler
SAĞLIK Kızılay Başkanı Kınık'tan flaş kan açıklaması!
Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası
SAĞLIK Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis ...
FDA, bebek mamalarındaki kurşun miktarının daha aşağıya çekilmesini tavsiye etti
SAĞLIK FDA'den bebek mamalarıyla ilgili açıklama
Kızılay Başkanı Kınık: Kan stokları asgari seviyeye yakın
SAĞLIK Kızılay Başkanı Kınık: Kan stokları asgari seviyeye ...
Sıcak soğuk demeyin yeşil alanda yürüyüş yapın: Anksiyete ve depresyon ilacı kullanımını azaltıyor!
SAĞLIK Yeşil alanda yürüyüş yapmanın öyle bir etkisi var ki ...
Cilde iyi gelen 7 besin! Bu yiyecekler cildi onarıyor ve gençleştiriyor
SAĞLIK Cilt sağlığına iyi gelen 7 besin
Bu besinler mideyi sindirim yaparken zorluyor! Dikkat!
SAĞLIK Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler
Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulun! İşte bunun için 3 basit yöntem
SAĞLIK Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 ...
Bu besinlerin içinde bolca bulunan D vitamini tüm vücudu yeniliyor
SAĞLIK İçinde D vitamini bulunan besinler
Ayakta su içmek zararlı mıdır? İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları
SAĞLIK Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.