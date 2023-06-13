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Bildiğiniz tüm tatlıları unutun! Şeker yok, katkı madde yok, tamamen sağlıklı tatlı tarifine bayılacaksınız

Şeker ihtiyacımızı gidermede oldukça etkili olan muz tok tuttuğu için de sıklıkla tercih edilir. Yüksek besin ögesi içeriğiyle dikkat çeken bu meyve kolay sindirilebilen karbonhidrat içeriği ile tok tutar. Sindirim sisteminden kemik sağlığına, bağırsak hastalarından kansere, kalp sağlığından beyin sağlığına kadar muz tüketiminin faydaları saymakla bitmez. Bu kadar faydası olan bir besini bir de avokadoyla birlikte tükettiğinizde tam bir sağlık deposu haline gelir. Peki siz hiç muz ve avokadolu puding yediniz mi? İşte pratik ve sağlıklı muzlu puding tarifi…

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  • Bildiğiniz tüm tatlıları unutun! Şeker yok, katkı madde yok, tamamen sağlıklı tatlı tarifine bayılacaksınız

    "Sağlıklı tatlı olur mu?" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli tatlı olur. Hem de tadına doyamayacağınız kıvamda olan bu tarif hem besleyici hem de lezzetli bu puding muzu sevenlerin de damaklarını tatlandıracak.
  • Bildiğiniz tüm tatlıları unutun! Şeker yok, katkı madde yok, tamamen sağlıklı tatlı tarifine bayılacaksınız

    Malzemeler

    1 büyük olgun muz

    1 olgunlaşmış avokado

    3 yemek kaşığı kakao (Daha koyu isterseniz 4 kaşık)

    1 yemek kaşığı bal

    1 yemek kaşığı şekersiz vanilya (İsteğe bağlı)
  • Bildiğiniz tüm tatlıları unutun! Şeker yok, katkı madde yok, tamamen sağlıklı tatlı tarifine bayılacaksınız

    Nasıl yapılır?

    Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. İçini kabuklarından kaşıkla ayırın.

    Muz ile birlikte pürüzsüz kıvama gelinceye kadar rondodan geçirin.

    Derin bir kaba alıp kakao, bal ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

    Karışan tüm malzemeleri kaselere doldurun ve soğuması için buzdolabına koyun. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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