Sarıgül: Af talebimiz siyasi değil vicdani

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgül: Af talebimiz siyasi değil vicdani

DHA

Sarıgül: Af talebimiz siyasi değil vicdani


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bilecik'te genel af çağrısını yineleyerek, "'Affet Türkiye'm' çağrımıza bütün siyasi partilerimizin destek vermesini önemle bekliyorum. Bir kez daha altını çiziyorum; af talebimiz siyasi değil vicdani taleptir" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik´e geldi. Esnafı dolaşarak sohbet eden Sarıgül, daha sonra Bilecik Kapalı Cezaevi´ne geçti. Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, genel af çağrısını yineleyerek, "Şu anda 87´nci cezaevinin, Bilecik Cezaevi´nin önündeyim. Ben bütün yurttaşlarıma hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden sesleniyorum; af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çek ve senetlerini ödeyemeyen mağdur olan binlerce esnafımız oldu ve bu esnafımız şu anda ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Çeşitli nedenlerle kamyon, minibüs, taksi, otobüs ve TIR şoförlerimiz ehliyetleri alındı. 2,5 milyon yurttaşımız şu anda direksiyona çıkamıyor ve çocuklarına ekmek götüremiyor. Ne yazık ki uyuşturucu batağına saplanan binlerce gencimiz uyuşturucu kullandığından dolayı şu anda ağır cezalar almış durumda. Cezaevlerinde dünyaya gelen çocuklarımız var onlar daha hayatla buluşamadı. Binlerce evladımız cezaevinde doğum yaptı. Yine anne ve babaları cezaevinde olan çocuklarına kavuşamayan binlerce aile var ve o nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için bir af talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.
Genel af çağrısı için diğer partilerden destek beklediğini belirten Sarıgül, "Bizim devletimiz, vicdanlı ve şefkatli devlettir. İnanıyorum ki cezaevinden çıkan kader mahkumlarına da elimizi uzatacağız; onların iş imkanlarını, toplumla tekrar barışma olanaklarını onlara tekrar sağlayacağız. O nedenle Bilecik Cezaevi önünden cennet vatanıma sesleniyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden binlerce yurttaşıma sesleniyorum. Anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. 'Affet Türkiye'm' çağrımıza bütün siyasi partilerimizin destek vermesini önemle bekliyorum. Bir kez daha altını çiziyorum; af talebimiz siyasi bir talep değil vicdani bir taleptir" dedi. 
Asgari ücret görüşmelerine de değinen Sarıgül, bunun siyasi malzeme olarak kullanılmasının doğru olmadığını dile getirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-12-14 15:30:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Lefke bezi ve mumu yeni ürün yelpazesi ile Avrupa'ya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Lefke bezi ve mumu yeni ürün yelpazesi ile ...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yardımlaşma amacıyla "Sevgi Butik" açıldı
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yardımlaşma ...
Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, ...
Milli atletler Ünalan ve Arı, uluslararası başarılarına yenilerini eklemek istiyor
YEREL HABERLER Milli atletler Ünalan ve Arı, uluslararası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.