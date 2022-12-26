Bilecik'te kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Karakaş (82), köyüne 4 kilometre uzaklıktaki ormanda ölü bulundu.

Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde oturan Alzheimer hastası Mehmet Karakaş, önceki gün evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları, çevredeki aramalarında Karakaş'ı bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Karakaş'ın bulunması için oluşturulan ekipler, Fıranlar köyünde arama yaptı. Karakaş, köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzguncuk mevkisindeki ormanda bu sabah ölü bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Karakaş'ın cesedi, otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-12-26 11:44:19



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