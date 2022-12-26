Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te Alzheimer hastası Fatime Bozalı (80), oturduğu 5 katlı apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu. Bozalı'nın, 1'inci kattaki evinin penceresinden düştüğü ihtimali değerlendiriliyor.
Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak´taki 5 katlı İpekyolu Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Fatime Bozalı´dan haber alamayan kızı, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, binanın arka bahçesinde Alzheimer hastası Bozalı´ın cansız bedenini buldu. Evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı´nın cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bozalı´nın, evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği değerlendirilirken, acı haberi alan kızı ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-12-26 17:15:40
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