Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK merkezli 9 ilde, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 2,5 aylık takibin ardından operasyon düzenlendi. Bilecik´in yanı sıra İstanbul, Mersin, Adana, Van, Sakarya, Batman, Denizli ve Aydın´da eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 44 telefon, 39 sim kart, 24 açık hat, 32 banka kartı, 4 laptop, 6 USB bellek, 2 hafıza kartı, 5 bin 595 TL, 300 euro, çok sayıda tabanca, sentetik hap, 8 lüks marka saat, 5 altın kolye, 3 altın bileklik, gümüş yüzük ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, araç alım satımları sırasında tarafları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Bilecik´e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından suç işleme amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-01-03 10:23:42



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